الداخلية تنجح في تحرير طفل خطفه ملثمان بأسيوط

تشكيل فرق بحث





وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامي وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، وقاموا بالاتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.





تحديد الجناة

ومن خلال تكثيف التحريات والاعتماد على الإمكانيات الفنية، ومصادر جمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم ( 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها - سلاح أبيض "مطواة" - الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة).



وأمكن ضبط باقي المتهمين وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار) وتحرير الطفل المختطف سالمًا.. الأمر الذى لاقى استحسان جميع أهالي القرية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من نجار، مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز بأنه أثناء لهو نجله (طفل – 6 سنوات) أمام منزله بذات الناحية، فوجئ بقيام شخصان مجهولان يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.على الفور تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن المركزي" والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.