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عاجل.. المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة المتهم محمد علي الرشيدي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في اعادة إجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 6 سبتمبر للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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