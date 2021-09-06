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هاني الناظر يكشف سبب ظهور حبوب الشباب في الخريف والربيع (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن كل فصل من فصول السنة يكون له تأثيرات على الجلد، لافتا إلى أن الحالة المزاجية للأشخاص خلال فصلي الربيع والخريف تكون غير مستقرة، حيث يعانون من التوتر وهو ما قد يؤدي إلى ظهور الحبوب على البشرة.

وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن حب الشباب عرض وليس مرض، نتيجة الحالة النفسية للفرد، وكذلك يتأثر الشعر خلال فصل الخريف، حيث قد يكون أكثر تقصفا، ويتساقط، لافتا إلى أن كل الأمراض الفيروسية تنشط خلال فصل الخريف.

وشدد على ضرورة الإكثار من شرب المياه بما لا يقل عن شرب 3 لتر من المياه سواء في فصل الصيف أو الشتاء، حيث أن المياه بمثابة حياه للجلد والبشرة والأظافر، وكل أجزاء الجسم.

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