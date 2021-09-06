ضبط 8 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات لضبط المخالفين، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية.



ضبط 8981 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 8981 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8926 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.



تحرير 709 مخالفات للمحلات

كما تم تحرير 709 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 227 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1319 أرجيلة.

