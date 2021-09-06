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تعرف على الاوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الجديد 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:20 م
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القرار رقم 45 لسنة 2020 ضوابط الإعفاءات المقررة من المصروفات المدرسية، فضلًا عن الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، وذلك لعدد من الفئات، وهي:

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الجديد 2022

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

- أبناء المكفوفين وذوو الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، ودون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

- أبناء شهداء، وضحايا، مفقودو ومصابو العمليات الحربية والإرهابية، والأمنية، وأسرهم.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

للطلاب اليتامى: 
- صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.
- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

- صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:
- أصل خطاب من الشؤون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

- صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

- صورة ضوئية من "سرك القبض" أو فيزا كارت القبض.

لأبناء العاملين بالتربية والتعليم:
- أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.

- صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

لأبناء المطلقات والمعيلات:
- صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

- صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

- صور من أي أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

لعمل بحث اجتماعي
- استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بختم المدرس وموقعة من مدير المدرسة.

- التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

- ملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية.

- تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاؤه نهائيًا من الدراسة.

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الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية أوراق مطلوبة

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