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في ميلادها.. بوسي شلبي تستعيد ذكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
استعادت الإعلامية بوسي شلبي ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

أعادت بوسي شلبي نشر مقطع فيديو جمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليه قائلة:"حبيبتي يا جوجا". 

وتحل اليوم الذكرى 87 لعيد ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا منذ عام بعد صراع مع فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وهو بطولة دينا الشربيني، أحمد صفوت، أحمد داود، إنجي المقدم، وآخرون.

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