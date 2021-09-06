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المتحدث باسم طالبان: نطمئن الجميع بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أمن أحد

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

اعتبر المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، دعم دولة الصين خطوة إيجابية، متوقعًا أن تعترف بكين بالحكومة الجديدة.

 

وقال المتحدث باسم طالبان: "نطمئن الجميع بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أمن أحد"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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