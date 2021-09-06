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ننشر طرق واماكن تسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:27 م
مبادرة دراجتك صحتك
مبادرة دراجتك صحتك
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يُسلّم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك" للحاجزين من موقع الوزارة، وأبناء الشهداء غدًا، الاثنين، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
تسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك"
وأشارت وزارة الشباب إلى أنّ صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم يتحملون نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبَل وزارة الشباب والرياضة والمستفيدين 50%.

وبالنسبة لخطة تسليم الدراجات، فسوف يتم تسليم الحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة دون شحن غدًا بواقع 100 فرد يوميًا، ويتمّ إرسال رسالة نصية قبل التسليم بميعاد الاستلام لكل شخص، وبالنسبة للحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة متضمن سعر الشحن سوف يتسلمون دراجاتهم من فروع الشركة المنتشرة بالمحافظاتين، أما الحاجزين من باقي محافظات الجمهورية يتمّ تسليمهم الدراجات من خلال مديريات الشباب والرياضة وبالتنسبق مع شركة الشحن.

وكانت وزارة الشباب والرياضة طرحت الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" بإجمالي 3200 دراجة مقسمة إلى: "2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنّ هدف المبادرة هو تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وذلك عن طريق تقديم 4 أنواع مختلفة من الدراجات بسعر يقل عن أسعار السوق بنسبة 30% على الأقل.

وبالنسبة لسعر الدراجة الجبلي فيصل إلى 1909 جنيهات، والهجين 2331 جنيهًا، ودراجة الفتيات يصل سعرها إلى 1978 جنيهًا، أما الدراجة الكهربائية فتصل إلى 12 ألف جنيه، ويتم إضافة مبلغ 89 جنيهًا في حال طلب العميل شحن الدراجات "الجبلي، الهجين، الفتيات" بجميع محافظات الجمهورية، فيما تتم إضافة مبلغ 250 جنيهًا في حالة طلب العميل في شحن الدراجة الكهربائية.

وكان وزير الشباب والرياضة قال إنّه نظرًا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، فقد تمت إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة.

وقامت الوزارة بإضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم، وبسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة، من خلال الاعتماد على البطارية والمحرك، علمًا بأنّ بنك مصر يقوم بتقديم تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة.

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