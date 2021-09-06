Advertisements

برلمانية: صندوق "تحيا مصر" أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن صندوق "تحيا مصر" تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين.



وأوضحت "البيومي" في تصريحات لها، اليوم، أن ذلك يتم من خلال دعمهم ماليًا أو صحيًا، مثل علاج فيروس سي وتوزيع لقاح فيروس كورونا مجانًا، فضلًا عن تبني العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالأطفال كمبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وفك كربهم من داخل السجون، إضافة إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن صندوق تحيا مصر، خلال السنوات المنقضية، لعب دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا برلمانيه المشروعات الصغيره والمتوسطه المشروعات الصغير

أخبار تهمك

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ أقل من ساعتين

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ ساعتين

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة بشأن الاعتداءات على سد النهضة

منذ 41 دقيقة

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الخامسة مقابل 7 ملايين جنيه

منذ ساعة و 19 دقيقة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة: بلاش تصفية حسابات.. مصر أجمل بلاد العالم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الرحيل علي سبييل الإعارة لمدة موسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

باريس سان جيرمان ليس المتضرر الوحيد من عدم بيع مبابي

منذ ساعة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

الليلة.. جيهان لبيب تناقش كيفية القضاء نهائيا على ملف الغارمات والغارمين في "90 دقيقة"

فرحة السجناء بعد خروجهم بعفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

برلمانية تكشف تفاصيل مبادرة دمج الغارمين والغارمات في المجتمع

"التضامن": تشكيل لجنة وزارية لحصر أعداد الغارمين لتوفير فرص عمل مناسبة لهم

"القصبي" يشيد بمبادرات "السيسي".. ويؤكد: "نموذج للتكافل المجتمعي"

"أحضان" و"دموع فرح" خلال لقاء الغارمين مع أسرهم (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

11:32 ص

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

11:07 م

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

12:30 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة بشأن الاعتداءات على سد النهضة

12:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements