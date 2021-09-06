برلمانية: صندوق "تحيا مصر" أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن صندوق "تحيا مصر" تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين.







وأوضحت "البيومي" في تصريحات لها، اليوم، أن ذلك يتم من خلال دعمهم ماليًا أو صحيًا، مثل علاج فيروس سي وتوزيع لقاح فيروس كورونا مجانًا، فضلًا عن تبني العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالأطفال كمبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وفك كربهم من داخل السجون، إضافة إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.







وأكدت عضو مجلس النواب، أن صندوق تحيا مصر، خلال السنوات المنقضية، لعب دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع.