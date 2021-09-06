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دور الأسرة والمؤسسات في ترسيخ التعايش السلمي.. لقاءات توعوية لخريجي الأزهر بمطروح

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد


عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عددا من اللقاءات التوعوية، تحت عنوان "دور الأسرة والمؤسسات في ترسيخ التعايش السلمي ونبذ العنف لدى الشباب"، لعدد من أولياء الأمور والمهتمين من المؤسسات التعليمية والثقافية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة بمطروح، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

أكد رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، أن الهدف من تلك اللقاءات هو مساعدة الأسر في تحصين الأبناء ضد الأفكار المتطرفة العنيفة أو المحرضةِ على العنف، وذلك من خلال إيجاد مناهجَ دراسيةٍ "بأنشطَةٍ تفاعلية" تُرَكِّزُ على ترسيخ القناعة بحتمية الاختلاف والتنوُّع والتعدُّد في عالمنا، وترسيخ القناعة بأن الصدام الفكري يُمثل مخاطرة تؤثر على الوئام المجتمعي والسِّلْم العالمي، وأن ترسيخ حتمية الاختلاف والتنوع واستيعاب الآخر مسؤولية مجتمعية بشكل عام.

وشدد الشيخ كارم أنور عفيفي، أمين عام فرع المنظمة بمحافظة مطروح، على أهمية تنقية الخطاب الموجه للشباب خاصة من كل ما يؤجِّج الصراعَ والكراهية، ويثير العِداءَ والعُنصرية، مع تقرير مبدأ المساواة العادلة بين البشر، وتفهم واحترام اختلافهم وتنوعهم الطبيعي بوصف ذلك أرضية مهمة لتحقيق السلام والوئام بين الأمم والمجتمعات، مشيرًا إلى أهمية نشر قيمة التسامح، ورفض الكراهية والعنصرية والتهميش.

ودعا أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، إلى إيجاد البرامج الفعالة؛ لتعزيز دور الأسرة في صياغة عقلية الأطفال والشباب صياغة سليمة، وإنتاج البرامج الفعَّالة لدعم الوئام الثقافي بين جميع فئات المجتمع، بالتوازي مع سَنِّ تشريعاتٍ للحد من خطاب الكراهية والعنصرية والتهميش.

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