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شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:30 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد الدمتناوي
كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، لضمه فى الميركاتو الجاري.

وقال شوبير خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": "هناك مناوشات بين الزمالك وبيراميدز فى الصفقة، الزمالك يحتاج السعيد واللاعب يرحب باللعب للزمالك رغم أن المقابل المادي الذى يحصل عليه أقل، لكنه يرغب فى إنهاء مشواره داخل ناد جماهيري".

وتابع: "أن السعيد قال لمسؤولي الزمالك خلصوني من بيراميدز وأنا جاهز، ولما أعلن رئيس الزمالك هذا الكلام غضب مسؤولو بيراميدز".

وتساءل شوبير "هل ستكون هناك صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز ينتقل خلالها محمد عبد الغنث، ومصطفى فتحي لبيراميدز مقابل انتقال السعيد وأحمد أيمن للزمالك، أجاب قائلًا: "سنرى"

الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد شوبير بيراميدز

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