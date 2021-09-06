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جيريرو يغيب عن مواجهة البرازيل وبيرو

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:30 م
جيريرو
جيريرو
وكالات
يغيب المهاجم باولو جيريرو عن مباراة منتخب بلاده بيرو أمام البرازيل الخميس المقبل، بعد تلقيه بطاقة صفراء جديدة خلال الفوز 1-0 على فنزويلا أمس الأحد، بملعب ليما الوطني.

ونال جيريرو، الذي شارك بديلاً في الدقيقة 73 لجيانلوكا لابادولا، بطاقة صفراء في الدقيقة 84 بعد تدخل عنيف على الفنزويلي ناويل فيراريسي.

بالتالي يصبح لدى مهاجم إنترناسيونال البرازيلي المخضرم صاحب الـ37 عاماً ولاعب بايرن ميونخ السابق بطاقتين صفراوين في التصفيات ليغيب عن مواجهة بيرو والبرازيل في الجولة الـ10 من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وتحت بيرو المركز السابع في الجدول بثمان نقاط. 

الكلمات المفتاحية

جيريرو بيرو البرازيل

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