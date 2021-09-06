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نائبة بالشيوخ: إعفاءات الجمارك في اللائحة الجديدة أكثر مرونة في التطبيق

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بقرار وزارة المالية الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والذي بدأ العمل بها منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث تتضمن إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة من الضريبة الجمركية بشكل كامل باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية، وفقًا للائحة الجديدة.

خطوة إيجابية
وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن تلك القرارات خطوة إيجابية وممتازة في صالح المواطن، تسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وفقًا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

وأثنت النائبة أمل رمزي، على الجهود المبذولة من وزارة المالية في تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك واحتواءها وبشكل دقيق على جميع الإجراءات التي يجب اتباعها من العاملين والمتعاملين بالجمارك، بحيث لا تترك أي مجال للتقديرات الشخصية، حيث تم وضع تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات منها «مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

عهد جديد
وأوضحت رمزي، في بيان لها، أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهدا جديدا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، من خلال سلسلة مواد تم دراستها بعناية للتيسير على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة قوانين اقتصادية ناقشها مجلس النواب بهدف تعديل مسار الحياة الاقتصادية وتطويرها.

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