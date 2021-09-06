محافظ المنيا يستقبل قافلة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، قافلة "أبواب الخير" والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تزامنا مع اليوم العالمي للخير وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.



جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ودكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا وأحمد عبد الحافظ منسق الصندوق وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.



ا لارتقاء بحياة المواطن المصري

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بحياة المواطن المصري، واستكمالا لمسيرة النمو التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، وانطلاقا من استراتيجية صندوق تحيا مصر لتدعيم الشراكة مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتوزيع مساعدات القافلة للفئات المستحقة والمستهدفة وتوحيد جهود العمل المجتمعي.



تضم 36 شاحنة

تفقد محافظ المنيا، القافلة التي تضم 36 شاحنة، تشمل 72 ألف كرتونة مواد غذائية و25 ألف قطعة ملابس، ومستلزمات الزواج لـ40 فتاة من الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، كما تضم القافلة 54 حضانة بمشتملاتها وحضانة متنقلة، و42 جهاز للعلاج بالضوء و15 جهاز إفاقة و6 أجهزة لقياس الصفراء و21 جهاز ضغط المجري الهوائي و21 جهاز تنفس صناعي و24 سرير للرضع و66 ماكينة ضخ للسوائل و54 ماكينة سحب السوائل وعدد 5 ماكينات غسيل كلوي و25 كرسي للغسيل الكلوي وذلك ضمن مبادرتي يوم جديد وكلنا جنبك.



وجه محافظ المنيا، أسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التي تتم في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار، كما أشاد المحافظ بالمبادرات التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كافة القري والنجوع وتوفير حياة كريمة لهم.