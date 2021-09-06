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روسيا تسجل 17856 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 17856 إصابة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة و14276 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .

 

وقد أفادت بيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، بتوزيع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1463)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (891) ثم مدينة بطرسبورغ (690).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و30455 إصابة، وتعافى منها حتى الآن 6 ملايين و285007 أشخاص، فيما توفي 187990 شخصا.

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