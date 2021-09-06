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إصابة السيناريست هاني سرحان بفيروس كورونا
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:53 م
آيه عبد العزيز
أعلن المؤلف هاني سرحان عن إصابته بفيروس كورونا من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"
كتب هاني سرحان:"إيجابي كورونا،دعواتكم تعدي علي خير".
وفي سياق آخر ، تعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هاني سرحان السينمائية.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال السينارست هاني سرحان مسلسل "الإختيار2" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، بشري، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي.