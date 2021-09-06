إصابة السيناريست هاني سرحان بفيروس كورونا





والجدير بالذكر أن آخر أعمال السينارست هاني سرحان مسلسل "الإختيار2" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، بشري، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي.





وفي سياق آخر ، تعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هاني سرحان السينمائية.