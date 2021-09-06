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استشاري أمراض جلدية يحذر من كريمات فرد الشعر (فيديو)
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:59 م
هدى عبدالرازق
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من الإفراط في تناول السكر والملح، حيث تشير الدراسات الحديثة أن الإكثار من تناولهما يؤثر على نضارة البشرة، ويساعدوا على ظهور التجاعيد المبكرة.
وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن خطورة السكر والملح ليست فقط على نضارة البشرة ولكنهم أيضا يؤثروا على أعضاء الجسم، لافتا إلى أن السكريات والأملاح تؤثر على أداء الجهاز المناعي وتضعفه.
وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، أن جفاف الشعر يزداد خلال فصلي الخريف والشتاء، منوها بأن كريمات فرد الشعر في منتهى الخطورة حيث قد تؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، معلقا: "بلاش كريمات فرد الشعر بكل أنواعها".