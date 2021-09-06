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عاجل - الأهلي يتمسك بالتعاقد مع حارس منتخب مصر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
يواصل نادى الأهلى مفاوضاته بقوة لحسم التعاقد مع محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت مصادر خاصة أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، عرض 5 ملايين جنيه على إدارة طلائع الجيش لضم الحارس محمد بسام.


وأشار إلى أن إدارة الطلائع رفضت عرض الأهلى، قبل أن يعرض بسام التنازل عن 2 مليون جنيه من قيمة مستحقاته لدى النادى، من أجل الموافقة على خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء".


ويضع جهاز الكرة فى القلعة الحمراء محمد بسام حارس طلائع الجيش، على رأس المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد، من أجل توفير بديل مميز للحارس محمد الشناوى.

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مصر الحارس محمد بسام التعاقد مع حارس منتخب مصر

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