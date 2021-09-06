الطالع الفلكى الإثنين 6/9/2021..سُهِيل والشُّعْرَى!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 1 نَسِيئ قبطى ، 6 أيْلُول رُومى ، 29 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -مكنتش أعرف إنّ تأسيرك كبيرعليهم للدّرجادى.(سهير البابلى من مسرحيّة مدرسة المشاغبين-1973)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.

اليوم بمشيئة الله تعالى هو أوّل يوم فى التقويم الفلكى النّجمى اليَمَنِى بعد ظهور نجم سُهيل ليلة أمس ببلاد اليمن بالعيْن المُجَرّدَة وعلى ذلك فقد بدأ العدّاد فى العدّ مُعلناً أول منزلة تنزلها الشمس لهذا العام النّجمى الفلكى العربى وهى منزلة الجبهة ، مع التذكير أن العدّاد للتقويم القبطى ذى الأصل الفرعونى المبنى على ظهور نجم الشعرى اليمانية يبدأ هو الآخَر بعد إنتهاء أيام النسيئ الخمسة والتى بدأت من اليوم ليكون كلا التقويميْن العربى والقبطى القائميْن على نجميْن (سُهيل والشّعرى اليمانيّة) مُتَمَاشِيَيْن جنباً إلى جنب فأوان ظهور النجميْن واحد تماماً.





منزلة الجبهة سُمّيت بالجبهة لأنها عبارة عن أربعة نجوم تُشبه فى شكلها جبهة الأسد وهى فى كوكبة برج الأسد مُتماشيةً مع التنجيم الهندى وهى أول طوالع فصل الخريف ، يبرد فيها الجو ليلا مع إستمرارالحرارة المُرتفعة وسط النهار، يُنهَى فيها عن النّوم تحت السّماء مُباشرةً دون سقف منزل ، تقول العرب(ما إمتلأ وادٍ من نوء /أمطار الجبهة ،إلا إمتلأ عُشباً) بسبب أمطار تلك الفترة حتى أن العرب الأقدمين يقولون لولا الله تَعَالى ثم نُوء الجبهة ما كان للعرب إبل ، فالإعتدال الرّبيعى/ الثريا والإعتدال الخريفى/الجبهة كلاهما محمودٌ عند العرب إلا أنّ نُوء الثّريّا الرّبيعى أفضل بالطبع.





*المَرَاجِع

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد عمّو فؤاد رَحِمَه الله والنجم اللبنانى المحبُوب وحيد جلال حَفِظَهُ الله المُؤدى الصوتى لشخصية على بابا بمغامرات سندباد الشهيرة ، تزامنت ولادتهما مع ولادة نجمى سُهيل والشعرى اليمانية لنتوقع لهما تأثير عميق على الجماهير ولفترة زمنية طويلة ، إحتفالاً بهما فهذه هى....





الأسماء المُساوية للقيم الحسابية لإسم فؤاد زكى المُهندس وإسم الشهرة فؤاد المهندس ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابية رياضيّة لا أكثر ، لاتَبْخَل عليه بالفَاتِحَة.





(لامع)،(أرستقراطى)،(مَلِكْ غازى)،(تأثيرعلى الغيرعن بُعد)،(صُوَر فوتغرافيّة) ،(ميكروفونات/أبواق كبيرة)،(وادى السعادة)،(لاتُؤذِ الحيوانات)، (له عَيْنَىْ قِطّ)، (فاكهة الحياة)،(سمكة كبيرة فى بركة صغيرة)،(طريق العودة إلى جنّة عدن).





الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عبدالواحد عبد الفتاح زنتوت وهو الإسم الحقيقى للفنان وحيد جلال ، مع التنبيه أنها لا تُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر





(صوته قوىّ مثل الرعد)،(فعلاً مُمَيّزْ)،(الذى يُساعد جيرانه)،(لايوجد إلى جانبه من يُشبهه)،(نِعَمُ الله مُستمرّة علىّ لاتنقطع).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج الثور: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الجوزاء: فرص واردة لتسوية نزاعات قضائية أو تصفية النفوس من مشاكسات الزمالة بالعمل بصورة ودّية فلا تضيعها.





برج السّرطان: يوم مُناسب لسداد الفواتير المطلوبة أو مساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه.





برج الأسد: وقت أكثر من مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترجاع خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.

برج العذراء: إن كنت عازباً وصادفت فرصة للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ، إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: ليس من المقبول أن تكون المُهرّج لإضحاك وإمتاع الآخرين لمجرّد أن ترى من حولك سعداء، من زاد مزاحه قلّت هيبته.





برج العقرب: إتصالات قديمة يتم تنشيطها عبر مكالمات هاتفيّة ، عندما يتعلق الأمر بسمعتك المهنيّة وعملك فلامجال للتهاون أو أنصاف الحلول.





برج القوس: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الدّلو: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.





برج الحوت: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فعلى الأرجح لن تجرح إصبعك ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.



