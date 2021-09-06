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لهذا السبب.. إلهام شاهين توجه رسالة شكر لجمهورها

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر لكل من أشاد بفيلمها الأخير"حظر تجوال" الذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت الفنانة إلهام شاهين عدة صور من إشادة الجمهور بالفيلم، وعلقت عليها قائلة:"سعيدة جداً برد فعل الجمهور و تعليقاته على الفيلم حتى الآن .. شكراً لكل من أشاد بفيلمي الذي أعتز به جداً .. و الذىي حصلت من خلاله على 4 جوايز كأحسن ممثلة و أتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظن جمهوري".

الفيلم بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، تأليف وإخراج: أمير رمسيس مونتاج هبة عثمان ،مدير التصوير عمر أبو دومة، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج S Productions. 

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