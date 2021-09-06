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بعد التعادل مع العراق.. سون يوجه رسالة حماسية لجماهير كوريا الجنوبية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:35 م
سون
سون
وكالات
قال مهاجم كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين، إنه سيحاول التسديد بشكل أكبر على المرمى، بدلاً من التمرير لزملائه، عقب تعادل بلاده المحبط دون أهداف مع العراق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وتحتل كوريا الجنوبية، التي تواجه لبنان في سوون يوم الثلاثاء، المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشرة إلى النهائيات.

وقال مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي سجل 27 هدفاً دولياً، للصحافيين: "أتفهم الانتقادات بأني لم أسدد العدد الكافي من الكرات، ويجب أن أتعامل مع ذلك".

وأضاف: "سأحاول أن أكون أكثر أنانية في هذا الشأن، في بعض الأحيان لا تسير الأمور بالشكل الذي أريده لكني سأواصل العمل".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بأني أتعمد ألا أسدد الكرة، أنا فقط لا أحصل على فرص عديدة، هناك مرات عديدة أفكر في أن تسديدتي قد يتم التصدي لها من الدفاع، وأنه يكون من الأفضل تمرير الكرة إلى زميل".

وشعر منتخب العراق بالسعادة باللجوء إلى الدفاع والخروج بالتعادل، لكن سون يؤكد ضرورة البحث عن حلول هجومية.

وأضاف سون الذي سجل هدفين في أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم: "يجب أن نؤدي عملاً أفضل فيما يتعلق باستغلال المساحات الصغيرة، يجب أن نلعب تمريرات بشكل أسرع وأقوى".

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كوريا الجنوبيه سون رياضة تصفيات المونديال العراق

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