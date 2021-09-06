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قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

واتهموا في تلك القضية بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

الكلمات المفتاحية

نيابة امن الدولة العليا عائشة الشاطر بوابة الفجر الفجر

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