قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.



