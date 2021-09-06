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حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل ومناطق سقوط الأمطار

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل.

وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

وأوضحت الأرصاد أنه يوجد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
 
وتشهد البلاد من الثلاثاء حتى الخميس أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح" على فترات متقطعة.

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