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غرامات بلغت 25 مليون جنيه.. القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال إستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والمطلوب التنفيذ عليه فى (7) أحكام حبس جزئى وغرامات فى قضايا "مبانى".. بإجمالى عقوبات بلغت حبس3 سنوات وغرامات مالية بقيمة (10،501،200 - عشرة مليون وخمسمائة وواحد ألف ومائتان جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.


ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، والمطلوب التنفيذ عليه فى (19) حكم حبس جزئى فى قضايا "مبانى".. بإجمالى غرامات مالية بلغت (15،000،000 – خمسة عشرة مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

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