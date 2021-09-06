غرامات بلغت 25 مليون جنيه.. القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال إستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والمطلوب التنفيذ عليه فى (7) أحكام حبس جزئى وغرامات فى قضايا "مبانى".. بإجمالى عقوبات بلغت حبس3 سنوات وغرامات مالية بقيمة (10،501،200 - عشرة مليون وخمسمائة وواحد ألف ومائتان جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.





ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، والمطلوب التنفيذ عليه فى (19) حكم حبس جزئى فى قضايا "مبانى".. بإجمالى غرامات مالية بلغت (15،000،000 – خمسة عشرة مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



