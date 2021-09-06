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التضخم في تونس يتراجع إلى 6.2 % في أغسطس

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر

تراجعت نسبة التضخم في تونس إلى 6.2 في المائة خلال شهر أغسطس الماصي بعد أن كانت في حدود 6.4 في المائة في الشهر السابق عليه، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء في بيانات نشرت اليوم الأحد.

وعرفت نسبة التضخم زيادة في يوليو الماضي بعد أن كانت في حدود 5.7 في المائة في شهر يونيو قبل أن تتقلص في أغسطس.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تقلص نسبة التضخم إلى تراجع نسق إرتفاع الأسعار بين شهري يوليو و أغسطس مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتراجع نسق إرتفاع أسعار المواد الغذائية في أغسطس إلى 7.4 بالمئة مقابل8.0 في المائة في الشهر السابق عليه.

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