10 توصيات لمؤتمر "سلامة الغذاء.. صحة مواطن وأمن وطن"

منظومة سلامة الغذاء

وجاء هذا اللقاء حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين كأحد الفئات المشاركة فى منظومة سلامة الغذاء فى مصر، على توحيد الجهود للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء، وإنفاذ القوانين الصادرة في هذا الشأن قانون (1) لسنة 2017، والحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة الصادرات من السلع الغذائية والارتقاء بسمعة المنتجات المصرية إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى الحرص على صحة المواطن المصري سعيا لرفع كفاءته والحفاظ على الموارد البشرية للارتقاء بمعدلات الإنتاج وتحسين الملف الصحي للمواطنين.





توصيات المؤتمر

وقد أسفر اللقاء عن عدة توصيات، هي:

1- نثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بصحة وسلامة الشأن المصري في - كل خطواته نحو قيادة مصر لمكانتها اللائقة بين دول العالم المتقدم.

2- نثنى على توجه الدولة المحترم بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء هادفة إلى ضمان وصول غذاء سليم في أجود صورة للمواطن المصري.

3- تعلن الجهات والنقابات والهيئات المختصة في تنفيذ هذا القانون دعمها الكامل وتمسكها بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء (قانون 1 لسنة 2017) وتتمسك بإنفاذ مواده وذلك لصالح الدولة والمواطن.

4- نتمسك جميعا بتطبيق القانون بكل ما جاء به وندعو دولة رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته بالتطبيق الكامل للقانون والذي من بين مواده مادة رقم (4) والتي تنص على "يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووجدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله والذي يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

5- انطلاقا من دورنا الوطني تجاه الشعب المصري فنحن متمسكون بأداء دورنا في ضمان سلامة الغذاء (كل فيما يخصه) للمواطن المصري بما يضمن انضمام العديد من المهن للعمل في تناغم بما يخدم الهدف الأسمى وهو صحة المواطن المصري.

6- نؤكد على التوصيف الوظيفي لطافة الفئات المشاركة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل بحسب تخصصه مع وضع آلية واضحة للتعامل مع المنشآت ذات الصلة والتأكيد على عدم إشراك أي فئة ليست ذات صفة علمية للتعامل مع سلامة الغذاء للتأكد من خلوه من أي مصدر خطر على صحة المواطن وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة والخاصة بسلامة الغذاء.

7- التأكيد على التعامل المباشر مع المنشآت من قبل الهيئات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء وعدم اللجوء للقائمة البيضاء كإثبات مستندي لجودة العمل بالمنشأة فهي بديلا عن التعامل المباشر من خلال الجهات الرقابية.

8- التأكيد على ضرورة تواجد الأطباء البيطريين في الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدورهم الحيوي طبقا لاختصاصاتهم المقررة من المنظمات الدولية (OIE - FAO) حيث إن دراستهم العلمية تؤهلهم للعمل بكفاءة في سلامة الغذاء.

9- نوصي بعقد اجتماع لجميع الهيئات والنقابات المعنية بملف سلامة الغذاء دون إقصاء أو اعتذار بإشراف رأس سياسي أو ممثل للحكومة للتعامل مع هذا الملف من جميع النواحي.

10- إعادة صياغة والعمل على تحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء والمعمول بها حاليا خاصة قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية وإذ نسعى لإنفاذ القانون فأن بعض العوار أصاب بعض مواد هذا القانون على سبيل المثال وليس الحصر: المادة "6" الخاصة بتعريف الغذاء، والمادة "18" والخاصة بتشكيل لجنة التظلمات، والذي يستدعى السعي إلى تعديل بعض مواده بعد إنفاذ مواده لإرساء الاستقرار وتوحيد الجهود المشاركة في سلامة الغذاء.



وشارك باللقاء العديد من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية وهم: الأستاذ الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الأستاذ الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية، الأستاذ الدكتور أحمد حسن سعد أستاذ صحة الأغذية، الأستاذ الدكتور إيهاب سلامة أستاذ صحة الأغذية، الأستاذ الدكتورة هالة جنيدي مدير معمل بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية، الأستاذ الدكتورة وفاء أحمد مدير المعمل الداجني بالإسماعيلية، الأستاذ الدكتورة نشوى أحمد رئيس قسم الرقابة بمعمل بحوث صحة الحيوان.

نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حامد الأقنص، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، لقاءً مفتوح عن ملف سلامة الغذاء تحت عنوان "سلامة الغذاء.. صحة مواطن وأمن وطن"، بحضور الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور محمد شفيق الأمين العام للنقابة العامة، الدكتورة شيرين زكي مقرر لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة، والدكتور حامد الأقنص رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية، وعددا من أعضاء مجلس النواب الدكتور سامي سليم، والنائب أحمد بدران البعلي، والدكتور أحمد دندش، والدكتورة رضوى جعفر.