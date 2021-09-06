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رجل علم ودولة.. رحلة نجاح 4 سنوات لـ"الخشت" في جامعة القاهرة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
نجحت جامعة القاهرة، على مدار الـ4 سنوات الماضية، في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية من خلال خطة استراتيجية موسعة، تحت قيادة الدكتور محمد عثمان الخشت، فمن مشروع تطوير العقل الذي يتخرج منه آلاف الطلاب إلى الإشادة التي نالها الدكتور الخشت من الأمم المتحدة.

إشادة الأمم المتحدة
حتى أشادت الأمم المتحدة بالتقدم غير مسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وليس هذا فحسب، وإنما شملت الإنجازات ملفي التسامح والسلام وغيرها من الملفات.

وبالفعل حرصت جامعة القاهرة، خلال السنوات الـ4 الأخيرة على الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم.

وقاد الجامعة، جناحي التقدم وهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية، وزيادة عدد المجلات الدولية الصادرة من الجامعة.

جامعة من الجيل الرابع
ويهدف "الخشت"، إلى أن تكون الجامعة من جامعات الجيل الرابع، والتي ترتكز أهم مفاهيمها على تكون عالمية في إطار السياق المحلي المصري ومراعاة الخصوصية الوطنية والنطاق العربي، وأن تكون للجامعة شبكة علاقات محلية قوية مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات بما يمثل التعمق في المحلية للوصول إلى العالمية.

والركيزة الأساسية في الخطة الإستراتيجية لجامعة القاهرة هو العمل في إطار البحث عن التقدم والجودة والحكمة والمصلحة العامة بما يمثل عدم الانقياد الأعمى للقديم وعدم التقليد غير الواعي للغرب.

مشروع تطوير العقل
ويتبنى الدكتور الخشت مشروع تطوير العقل المصري على مدار 3 سنوات وتم تخريج ما يقرب من 2000 طالب من المعسكر لتغيير منظومة التفكير لدى الطلاب وتعليمهم كيفية التفكير في المستقبل والتعايش مع الواقع.

يذكر أن جامعة القاهرة تتعامل مع ما يقرب من ربع مليون طالب وتتيح لهم فرصة التعليم والتعلم والتثقيف في ظل المشكلات العصرية لتغطية احتياجات فعلية لهذا الجيل المكثف بفكره الجديد، وأن هذا العدد الضخم للطلاب يمثل تحديًا كبيرًا أمام جامعة القاهرة ولكن مجلس الجامعة بقيادة الدكتور الخشت يتجاوز كل هذه التحديات ويخرج بكم من المشروعات ويواكب المنظومة الإلكترونية مثل منصة البلاك بورد والتعليم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية.

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جامعة القاهرة بوابة الفجر الفجر الخشت

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