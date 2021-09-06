حصر شامل لقطع الأراضي التابعة للمديريات بالدقهلية لإقامة مشروعات (صور)

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة تضافر جهود مديريات الخدمات مع الوحدات المحلية لعمل حصر شامل لقطع الأراضي التابعة للمديريات أو أراضي يمكن أن تساهم بها الجهود الذاتية لإقامة مشروعات تنموية عليها وذلك استعدادا لمشروعات المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بنطاق الدقهلية الأعوام المقبلة.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي وكيل أول الوزارة السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات،وتولي أمانة المجلس محسن طه مدير عام إدارة المجالس بالمحافظة.





وتناول "مختار"، خلال الاجتماع، الموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مشددا على سرعة قيام قطاع الكهرباء بالانتهاء من مقايسات مشروعات الكهرباء المطلوبة للمشروعات التنموية التي تم تنفيذها بنطاق المحافظة لدخولها الخدمة.





ووجه المحافظ، بأهمية دفع العمل وزيادة معدلات الإنجاز للأعمال الجارية في مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة.





ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الاراضي لتنفيذ مشروعات تنموية عليها لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.





وأوضح محافظ الدقهلية أن من بين تلك الموافقات، الموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 191.6م2 بمدينة ميت غمر لإقامة مجمع خدمي لقطاع الأحوال المدنية مقابل حق انتفاع، والموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 16 قيراط و2سهم بقرية الجماملة التابعة للوحدة المحلية بالحوتة بمركز المنزلة لإقامة مدرسة إعدادية عليها لأبناء القرية والقرى المجاورة.





وكما تمت الموافقة على تخصيص مكان بنطاق حي غرب المنصورة للمجلس القومي للمرأة، ليكون مركز تدريب للسيدات على مهارات متنوعة.





وشدد محافظ الدقهلية بسرعة انتهاء مراكز المحافظة من إرسال الحصر والتصوير النهائي بشأن الأحوزة العمرانية ل 700 من العزب والكفور على مستوي المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وذلك للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعتماد هذه الأحوزة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.



