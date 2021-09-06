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في لفتة إنسانية.. استخراج بطاقات الرقم القومي لـ11 شخصاً

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أوفد قطاع الأحوال المدنية، مراكز تكنولوجية متنقلة "مجهزة فنيًا ولوجيستيًا"، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية المجتمعية وذات الكثافات السكانية العالية، والمناطق الساحلية للمترددين بنطاقها خلال الفترة الصيفية، وذلك بـمحافظات (القاهرة " المرج – الساحل"، سوهاج "إدفا بمركز شرطة سوهاج – الكولة بمركز شرطة أخميم" - المنيا "مغاغة – سمالوط - بني مزار- ملوي"، قنا "الكنوز بمركز شرطة نجع حمادي"، محافظة مطروح "مدينة مرسى مطروح بجوار قسم شرطة مطروح - مدينة العلمين الجديدة بجوار قسم شرطة العلمين – مارينا بجوار قسم شرطة مارينا").

مأموريات خارجية لـ11 حالة إنسانية
كما تم إيفاد مأموريات خارجية لـ11 حالة إنسانية، بالمستشفيات والمنازل لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم مراعاة لظروفهم الصحية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجهم وتسليمهم لهم.

مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات 
كما تم إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات بدائرة (مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية، فضلًا عن العاملين وأعضاء عدد من النوادي الرياضية بالقاهرة.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام قطاع الأحوال المدنية واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.


يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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