عاجل.. الداخلية تعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط بعد قليل

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط المختطف والقبض على الجناة بعد قليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





إقرأ أيضا..

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.



