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عاجل.. الداخلية تعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط بعد قليل

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط المختطف والقبض على الجناة بعد قليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط (10) قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية عبارة عن (3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش- 4 فرد محلي) بحوزة (عدد 10 متهمين) وتنفيذ 389 حكما متنوعا، وضبط عدد من القضايا المتنوعة.

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