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اليوم.. لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة"الأستاذ"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
تستعد الفنانة لطيفة اليوم لطرح كليب أغنيتها الجديدة "الأستاذ"، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً، من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وأعلنت لطيفة عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو لها أثناء تصوير الكليب، وعلقت عليه قائلة:"استنوا كليب الاستاذ النهاردة الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على اليوتيوب". 

أغنية الأستاذ من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي،توزيع وسام عبدالمنعم، وميكس و ماستر مهندس الصوت هاني محروس.

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