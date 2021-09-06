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اليوم.. لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة"الأستاذ"
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:04 م
بسمة عادل
تستعد الفنانة لطيفة اليوم لطرح كليب أغنيتها الجديدة "الأستاذ"، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً، من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .
وأعلنت لطيفة عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو لها أثناء تصوير الكليب، وعلقت عليه قائلة:"استنوا كليب الاستاذ النهاردة الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
أغنية الأستاذ من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي،توزيع وسام عبدالمنعم، وميكس و ماستر مهندس الصوت هاني محروس.
وأعلنت لطيفة عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو لها أثناء تصوير الكليب، وعلقت عليه قائلة:"استنوا كليب الاستاذ النهاردة الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
أغنية الأستاذ من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي،توزيع وسام عبدالمنعم، وميكس و ماستر مهندس الصوت هاني محروس.