اليوم.. لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة"الأستاذ"

تستعد الفنانة لطيفة اليوم لطرح كليب أغنيتها الجديدة "الأستاذ"، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً، من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .



وأعلنت لطيفة عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو لها أثناء تصوير الكليب، وعلقت عليه قائلة:"استنوا كليب الاستاذ النهاردة الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على اليوتيوب".



أغنية الأستاذ من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي،توزيع وسام عبدالمنعم، وميكس و ماستر مهندس الصوت هاني محروس.