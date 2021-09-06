محافظ الشرقية يكشف حصة الإقليم من مبادرة أبواب الخير (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تسلمت 36 ألف كرتونة غذائية، و13 جهاز غسيل كلوي، و15 كرسي لعملية الغسيل الكلوي، و15 ألف قطعة ملابس ضمن مبادرة قافلة أبواب الخير المقدمة من صندوق تحيا مصر.





وأشار "غراب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن صندوق تحيا مصر يقدم دعما كبير للأسر الأولى بالرعاية من خلال مبادرات غير مسبوقة يتم تنفيذها على مستوى محافظات مصر.





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أشادت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية العالمي للعمل الخيري.





وقالت "أمل"، خلال تصريحات تليفزيونية، "القافلة اليوم كانت حاجة مشرفة، وكل هذا الخير رايح لأهلنا في 27 محافظة وفي القرى الأكثر احتياجًا".



