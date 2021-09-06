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بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ننشر لكم في السطور التالية بيان الأرصاد الجوية بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة  خلال الفترة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 سبتمبر:-
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة . 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 سبتمبر :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة . 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 سبتمبر :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.  

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة.

 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 سبتمبر :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة.  

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

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