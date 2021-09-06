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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.. احصل عليها الأن عبر هذا الرابط
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:01 م
يبحث العديد من الطلاب عن رابط لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، حيث تم إعلانها من جانب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الاثنين الموافق 6 من سبتمبر.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021
وظهرت رسميا نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، وللحصول عليها الان يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي للتنسيق عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/
وقدمنا لكم أعلاه رابط موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، ومعرفة نتيجة ترشيحهم للكليات.
وعلى الطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.