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5 أندية تسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أبدت العديد من أندية الدوري المصري اهتمامها بالتعاقد مع ناصر ماهر نجم خط وسط الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ موسيماني المدير الفني للأهلي لجنة التخطيط كرة القدم في النادي بخروج ناصر ماهر من خططه خلال الفترة المقبلة وعدم حاجته لجهوده، حيث يمتلك أكثر من عنصر في مركزه ولن يحصل على فرصة كبيرة مع المارد الأحمر.

وهناك خمسة أندية تسعى للحصول على توقيع ناصر ماهر في الفترة المقبلة وعلى رأسها بيراميدز ولكن الصفقة تواجه مشكلات كثيرة داخل القلعة الحمراء وهناك عدم رغبة في إتمامها.

ويمتلك أيضا ناصر ماهر عرضاً من فيوتشر (كوكاكولا سابقا) الصاعد حديثا للدوري، حيث يرغب في الحصول على تدعيم قائمته به في الموسم المقبل.

كما يمتلك وكيل أعمال ناصر ماهر عروض من سموحة والاتحاد السكندري قطبي الكرة في الأسكندرية خاصة مع تجربة ماهر المميزة من قبل مع سموحة.

وتقدم أيضا البنك الأهلي بعرض إلى الأهلي من أجل الحصول على توقيع ناصر ماهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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