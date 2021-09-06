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مدرب بيرو: سنقاتل للتأهل إلى كأس العالم 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد المدير الفني لمنتخب بيرو، ريكاردو غاريكا، أن فريقه "سيقاتل" للتأهب إلى مونديال 2022، بعد أن ارتفع رصيده إلى ثماني نقاط بفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس، الذي يؤهل للمشاركة في نظام الملحق في أمريكا الجنوبية، الذي تحتله كولومبيا حالياً.

وقال غاريكا بعد الفوز بهدف نظيف على منتخب فنزويلا على الملعب الوطني في ليما: "بيرو ستقاتل، هدفنا هو الابتعاد عن المراكز الأخيرة، ونحن نحقق ذلك شيئاً فشيئاً، ولا يزال هناك الكثير، التصفيات صعبة للغاية".

وأشار إلى أن بيرو "في وضع يسمح لها بمواصلة التحسن" في جولات التصفيات، على الرغم من إقراراه بأن مباراة الأحد، أمام الفنزويليين كانت "صعبة للغاية".

وعلى الرغم من حقيقة أن بيرو حققت فوزاً صعباً على منافس لعب وقتاً طويلاً من المباراة بعشرة لاعبين، أكد غاريكا أن "هناك أشياء كثيرة راض" عنها، على الرغم من أنه شدد أيضاً أن "هناك العديد من الأمور التي يجب تحسينها".

وبشأن المباراة المقبلة التي ستلعبها بيرو يوم الخميس المقبل، خارج أرضها أمام المنتخب البرازيلي، أكد غاريكا أنه سينتظر ليرى ما ستسفر عنه الأمور بعد تعليق المباراة التي كان من المفترض أن يلعبها منتخب الكناري أمام الأرجنتين الأحد.

وأحرز الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، في إطار الجولة السادسة من التصفيات كريستيان كويبا (ق35).
وأكملت فنزويلا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماس رينكون (ق38).

وبفوزها الذي يعد الأول منذ ثلاث جولات، ارتقت بيرو للمركز السابع في التصفيات بثماني نقاط، أما فنزويلا، التي لم تحقق سوى انتصار واحد، فتجمد رصيدها عند أربع نقاط في قاع الترتيب الذي تتصدره البرازيل.

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للتأهل إلى كأس العالم 2022 كأس العالم 2022

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