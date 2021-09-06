تفاصيل شخصية محمد محمود في فيلم "من أجل زيكو"



الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمود حافظ، ويشارك في الفيلم عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم إسعاد يونس، شيكو، وآخرون، وهو من إخراج بيتر ميمي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، أنوشكا، رنا رئيس، محمد يسري، وغيرهم من الفنانين، وإخراج شادي الفخراني.

انضم الفنان محمد محمود إلى فريق عمل فيلم" من أجل زيكو"، ويجسد خلاله شخصية والد الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويعاني من مرض الزهايمر.