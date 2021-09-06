بعد التوقف الدولي.. موعد مباراة صلاح المقبلة في الدوري الإنجليزي





يستعد نادي ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









يذكر أن تعادل ليفربول في الجولة الماضية مع نظيره تشيلسي بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب أنفيلد، بينما نجح ليدز في خطف نقطة التعادل أيضًا أمام بيرنلي.