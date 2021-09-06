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بث مباشر.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج تنسيق المرحلة الثانية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
يقدم موقع "الفجر الإلكتروني"، خدمة البث المباشر، لنقل المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

ويصل عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 إلى 243 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية 186 ألفًا و618 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 2021 في الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طلاب وطالبة.

كان الحد الأدنى للشعبة العلمية علوم ورياضة 254.5 درجة، بنسبة 60.07%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة، بنسبة 58.05%، وتم غلق رابط التنسيق في المرحلة الثانية في الساعة السابعة من مساء الأحد 5-9-2021، والذى استمر 6 أيام.

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