قرار جديد بشأن شريك مودة الأدهم وحنين حسام بقضية التزوير

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قرار جديد بشأن شريك مودة الأدهم وحنين حسام بقضية التزوير
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:22 م
هايدي شعبان
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهم "أحمد. س"، شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، لقيامه في الشروع بالتزوير في محرر رسمي لجلسة 5 ديسمبر.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن ومحمد محمود.
يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية كانت قد قضت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية مودة الأدهم وحنين حسام" بإلغاء حبس "أحمد. س" وإلزامه بدفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه كما قررت براءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وأمرت بإلغاء حبس مودة الأدهم و"أحمد. س" وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.