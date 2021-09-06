قرار جديد بشأن شريك مودة الأدهم وحنين حسام بقضية التزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهم "أحمد. س"، شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، لقيامه في الشروع بالتزوير في محرر رسمي لجلسة 5 ديسمبر.





وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن ومحمد محمود.



