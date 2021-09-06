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قرار جديد بشأن شريك مودة الأدهم وحنين حسام بقضية التزوير

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهم "أحمد. س"، شريك فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، لقيامه في الشروع بالتزوير في محرر رسمي لجلسة 5 ديسمبر.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن ومحمد محمود.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية كانت قد قضت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية مودة الأدهم وحنين حسام" بإلغاء حبس "أحمد. س" وإلزامه بدفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه كما قررت براءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وأمرت بإلغاء حبس مودة الأدهم و"أحمد. س" وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

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مودة الادهم شريك مودة الأدهم وحنين حسام حوادث الفجر حنين حسام التزوير

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