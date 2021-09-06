عاجل.. وزير التعليم العالي يعلن الأماكن الشاغرة للأدبي بالمرحلة الثالثة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالشعبة الأدبية ببعض الكليات مثل التربية تعليم ابتدائي، والتربية شعبة الطفولة، والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية سواء الفنية والموسيقية للطلاب الذين اجتازوا اختبار القدرات.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك أماكن شاغرة بالمعاهد العليا والمتوسطة والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي.



