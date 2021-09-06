موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة بمشاركة ميسي

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة فريق كليرمون ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي، فى لقاء يشارك به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وكان باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وسيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق وفاينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 11 سبتمبر المقبل.





ويذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الاول برصيد 12 نقطة بينما كليرمون فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط.



