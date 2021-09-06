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خلال 24 ساعة.. تحرير 4662 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

ضبط 4662 مخالفة مرورية متنوعة
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4662 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1238 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 ضبط 132 مخالفة للسير
كما تم ضبط 132 مخالفة للسير بدون ترخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائي و43 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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