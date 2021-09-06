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بهذه الكلمات.. تامر حبيب يحيي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
حرص السيناريست تامر حبيب على إحياء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

حيث نشر صورة لها، وعلق عليها قائلاً:"زي النهاردة كل سنة كنت أول حد بكلمك باعملها أول ما أصحى كنت بكلمك وأقولك كل سنة وانتي طيبة، وانتي كنتي تردي تقوليلي أنا مستنيه التليفون ده من أول ما افتح عنيا، كل سنة وانتي ف أحلى مكان يا أمي العظيمة". 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وهو بطولة دينا الشربيني، أحمد صفوت، أحمد داود، إنجي المقدم، وآخرون.

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