فيدرا تنضم لقائمة أبطال حكاية "قلب مفتوح"



تعاقدت الفنانة فيدرا على المشاركة في حكاية " قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب"، المقرر عرضة على الشاشة قناة "الحياة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من إخراج أحمد خالد أمين.



حكاية "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو ريا، فيدرا، ميدو عادل، نور إيهاب، عماد رشاد، رانيا الملاح، هايدي رفعت، محمد الدقاق، يوسف الأسدي، ومن تأليف هشام إسماعيل.



وبدأت قناة "الحياة" بعرض القصة الأولى من العمل باسم "حدوتة كبيرة" بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى، وتعرض الحكاية في 5 حلقات خلال أسبوع على أن تدخل الحواديت الأخرى في جدول العرض خلال الأسابيع القادمة.