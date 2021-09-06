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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته النرويجية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيًا من نظيرته وزيرة خارجية مملكة النرويج "إيني إريكسن سوريد"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والنرويج في العديد من المجالات، فضلًا عن آخر التطورات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

التعاون بين البلدين
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاتصال تضمّن التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً في مجال الاستثمارات النرويجية والمشاركة في المشروعات القومية بمصر. كما اتفقا على مواصلة التشاور من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

آخر مستجدات قضية الفلسطينية
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاتصال تطرق أيضًا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، لاسيما على صعيد القضية الفلسطينية، حيث وجهت الوزيرة النرويجية الدعوة إلي الوزير شكري للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، والذي من المقرر عقده بنيويورك على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني وفي إطار جهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، خاصةً مع الدور الهام الذي تضطلع به النرويج في إطار عمل لجنة الـAHLC.

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