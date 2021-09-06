Advertisements

نقل مباراة الصين مع فيتنام بتصفيات المونديال إلى الشارقة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:28 م
ملعب الشارقة
ملعب الشارقة
وكالات
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، أن مدينة الشارقة الإماراتية ستستضيف مباراة الصين مع فيتنام ضمن تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وليس بوسع الصين استضافة مبارياتها على أرضها بسبب القيود الصارمة من السلطات المحلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتلعب الصين في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى جانب اليابان وأستراليا والسعودية وفيتنام وسلطنة عمان.

وستخوض الصين مواجهة ضد اليابان في ملعب محايد في الدوحة يوم الثلاثاء، قبل خوض الجولة الثالثة أمام فيتنام في 7 أكتوبر .

وقرر الاتحاد الآسيوي أن مباراة سوريا مع لبنان، ضمن المجموعة الأولى في 12 أكتوبر، ستقام في ملعب محايد في مدينة عمان الأردنية.

وتضم هذه المجموعة سوريا ولبنان وإيران والإمارات وكوريا الجنوبية والعراق.

ويتأهل أول منتخبين مباشرة من كل مجموعة إلى كأس العالم 2022 ويخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة ويتأهل الفائز لخوض الملحق على بطاقة الظهور العام المقبل.

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبيه رياضة الشارقة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض الأهلي لضم محمد بسام

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة بشأن الاعتداءات على سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطر لاعبيه بقرار صارم

منذ 39 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

5 أندية تسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

توضيح عاجل من الفيفا حول أزمة مباراة الأرجنتين والبرازيل

منذ 40 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

03:31 م

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

02:31 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements