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الأهلي يخطر لاعبيه بقرار صارم

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:32 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني موعد عودة التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وأبلغ الأهلي لاعبيه بضرورة التواجد يوم الأربعاء المقبل لبدء معسكر الإعداد للموسم المقبل.

وكان اتحاد الكرة قرر انطلاق الموسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري، ولم يتحدد بعد موعد مباريات بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يستعد الأهلي لخوض مباراة الأحمر أمام إنبي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمرجح إقامتها هذا الشهر.

الكلمات المفتاحية

موسيماني مصر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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