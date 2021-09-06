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عمرو دياب يروج لخط أزيائه بـأول "تي شيرت" يحمل علامة 34

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت


نشر الفنان عمرو دياب صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام "، حيث ظهر فيها مرتدياً "تي شيرت" يحمل صورته وعبارة thirty –four .

يذكر أن عمرو دياب أعلن منذ فترة عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل إسم "34" وذلك بعد أن أطلق مطلع هذا العام عطره الخاص والذي يحمل نفس الإسم.

وتتسم تصميمات خط أزياء 34 بلمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب التي يتمتع بها النجم الكبير عمرو دياب، وفي مرحلة تطوير الأزياء تم الاعتماد على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء.

أما خط النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، لتوفير النظارات الأخف وزنا في العالم، وسوف يتم استخدام مواد خام تضاهي وتماثل كبري العلامات التجارية، لتأكيد وتمثيل مكانة عمرو دياب العالمية.

وقال عمرو دياب في بيان صحفي سابق حول خط أزيائه : "الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية".

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