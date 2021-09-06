روسيا تتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات برصيد 20 ميدالية

اختتمت مساء امس الأحد فاعليات بطولة العالم للدراجات للناشئين التي استضافتها مصر بمضمار الدراجات باستاد القاهرة في الفترة من 1 الي 5 سبتمبر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتوجت روسيا بالمركز الأول في البطولة بعد احتلالها صدارة الترتيب العام عقب نهاية منافسات البطولة حيث حصدت 20 ميدالية ( 14 ذهبية و ميدالية فضية و 5 برونزية).





وحلت ألمانيا في المركز الثاني بالترتيب العام بمجموع 11 ميدالية ( 2 ذهب و 8 فضية و برونزية).





و جاءت إيطاليا في المركز الثالث بالترتيب العام محققة 10 ميداليات ( 2 ذهب و 2 فضية و 6 برونزية).





فيما جاء باقي الترتيب كالتالي : كندا في المركز الرابع و التشيك مركز خامس و أمريكا مركز سادس و فرنسا سابع ، و أوكرانيا و بلجيكا و سويسرا مركز ثامن ثم كازاخستان ثم بولندا ثم هولندا.





وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حضور منافسات اليوم الختامي للبطولة وقام مع الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي بتسليم الميداليات للأبطال الفائزين.





واشادت الوفود المشاركة بالتنظيم المصري للبطولة وقام ديفيد لابارتيانت رئيس الاتحاد الدولي بتوجية الشكر للدولة المصرية قيادة وشعب وحكومة علي النجاح المبهر في استضافة البطولة.





يذكر أن 13 دولة فقط هي التي احرزت الميداليات ، من أصل 46 دولة شاركت في البطولة.





ولم تستطع اي دولة إفريقية أو عربية ان تحصد أي ميدالية ببطولة العالم لدراجات الناشئين.



